Pracownicy spółek Skarbu Państwa wspierają infolinię sanepidu

Spółki Skarbu Państwa kierują swoich pracowników do pracy w infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego, o co zabiegało Ministerstwo Aktywów Państwowych - dowiedział się portal tvn24.pl. Nasze informacje potwierdziły służby prasowe PKO BP oraz Polskiego Holdingu Hotelowego. Rzecznik MAP Karol Manys powiedział nam, że firmy "udzielają wsparcia wszędzie tam gdzie jest taka potrzeba".

Spółki delegują pracowników

Jak mówi nasz rozmówca zbliżony do rządu, jeden z pomysłów dotyczy wsparcia sanepidu, który nie ma wystarczająco wielu pracowników do pracy w infolinii, przez co jest ona przeciążona i bardzo trudno się na nią dodzwonić.