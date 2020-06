Nieefektywne procedury, brak środków ochrony. "Kombinezon wykonywałem z worków na śmieci"

- Gdyby uniknąć niektórych błędów w zarządzaniu, zwłaszcza na początku epidemii, zapewne mniej osób zostałoby zakażonych. Postawę administracji publicznej można streścić: zobaczymy, co się zdarzy. Procedury bezpieczeństwa można było wdrożyć znacznie wcześniej. Już w styczniu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego alarmowała, że jesteśmy na prostej drodze do rozwoju epidemii – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sosnowcu kierownik badań i rektor WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk.

Niewystarczające zaopatrzenie placówek

65 procent respondentów wskazało, że zdarza im się pracować bez pełnego zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej, jak maseczki, kombinezony czy rękawiczki jednorazowe, i to nawet w placówkach, gdzie występuje COVID-19. Zdaniem ankietowanych, zagraża to ich życiu i zdrowiu, jak również naraża zdrowie pacjentów. Brak środków ochrony indywidualnej badani uznają za jedną z najistotniejszych przyczyn rozprzestrzeniania się epidemii i poważne zaniedbanie władz publicznych.

Jedna trzecia nie zna procedur antycovidowych

Większość badanych nie uczestniczyło w szkoleniach

Badani pracownicy ochrony zdrowia: konieczne testy dla personelu medycznego

- Nie ma się co dziwić, że 30 procent zakażeń koronawirusem miało miejsce w placówkach medycznych. To i tak mało, skoro pracowaliśmy bez podstawowego sprzętu ochronnego. Jadąc do pacjentów, kombinezon ochronny wykonywałem z worków na śmieci. A maskę z szalika. Wiem, że to brzmi jak ponury żart. Ale taka była rzeczywistość. Wielokrotnie zastanawiałem się, czy pracuję w Europie, czy w jakimś maleńkim kraju w środkowej Afryce – powiedział ankieterom ratownik medyczny z 13-letnim stażem w zawodzie.