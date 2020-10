Senacka komisja zajmuje się ustawa covidową

Co zawiera ustawa covidowa?

1. Osobom skierowanym do walki z COVID-19 podwyższono wynagrodzenie ze 150 procent do 200 procent przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku. 2. Pracownicy medyczni i funkcjonariusze służb pracujący przy zwalczaniu epidemii będą mieli prawo do 100 procent zasiłku chorobowego w czasie kwarantanny i izolacji. 3. Możliwe będzie zatrudnianie w trybie uproszczonym w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. 4. Nie popełnia przestępstwa pracownik medyczny, który lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności. 5. Nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. 6. Kara grzywny lub nagany za nieprzestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią.