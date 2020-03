Nie chodź w piżamie, ustal zasady z pracodawcą i bliskimi, ruszaj się. Jak pracować z domu?

Praca zdalna do niedawna była dla większości zatrudnionych mniej lub bardziej prawdopodobną opcją. Teraz, ze względu na zagrożenie koronawirusem i zalecaną izolację, coraz częściej staje się codziennością. Jak pracować zdalnie, z domu, żeby i dobrze wykonywać służbowe obowiązki, i nie zwariować, i nie zrujnować życia rodzinnego?

Początkowo perspektywa pracy z własnego pokoju może się wydawać atrakcyjna i wygodna. Nie tracisz czasu na dojazdy i powroty, nie jesteś skazana/skazany na firmową stołówkę, szef nie stoi ci nad głową. A w dodatku, na dobrą sprawę - choć to akurat jest mocno odradzane - możesz wziąć się za robotę w piżamie, z papierosem w ręku i przy głośno grającej muzyce.

Jednak – jak uprzedza w rozmowie z tvn24.pl Maria Rotkiel, psycholożka i doradczyni rozwoju zawodowego – w rzeczywistości wykonywanie całości zawodowych obowiązków z domu to trudna zmiana, z którą nie wszyscy sobie radzą. - To, czy przestawienie się na pracę zdalną będzie miało dla nas pozytywne skutki, zależy w dużej mierze od nas samych. Wymaga czegoś, co jest bardzo trudne: samodyscypliny i dobrej umiejętności organizacji – podkreśla.

Wymuszona obecnie praca zdalna – dodaje ekspertka – to dobra okazja, żeby się tego nauczyć.

Rotkiel zauważa, że "niezwykle pomocne" jest zastosowanie podstawowych reguł, które ułatwią nam zadanie. - Jeżeli je wdrożymy, to będzie nam dużo łatwiej pracować. I okaże się, że to, co robilibyśmy osiem godzin w miejscu pracy, w domu zrobimy szybciej. Ale jeżeli tych reguł nie wprowadzimy, będziemy robili to dużo dłużej i będziemy bardziej zmęczeni – ostrzega.

Na co warto zwrócić uwagę, jeśli podejmujemy pracę zdalną?

STWÓRZ PLAN PRACY

1. Nastaw budzik, wstań, umyj się, zjedz śniadanie, ubierz się. Niekoniecznie "jak do pracy", w garnitur albo elegancki kostium. Kryterium niech będzie to, czy mógłbyś lub mogłabyś bez wstydu otworzyć drzwi, gdyby ktoś obcy zapukał.

2. Przeznacz kilkanaście minut na "dojazd do pracy" – najlepiej wyjdź na krótki spacer. Nie złamiesz zasady #zostańwdomu, ale płynnie przejdziesz ze środowiska domowego do środowiska pracy.

3. Nie siedź murem przy biurku, z nosem w ekranie komputera czy papierach. Znajdź czas na odrobinę ruchu, choćby proste ćwiczenia fizyczne. Niektóre z nich możesz wykonywać, nie wstając od biurka. Jeżeli jednak tylko masz możliwość, wstań, odejdź od "stanowiska pracy", daj odpocząć oczom i przewietrz się.

4. Zrób dłuższą przerwę na lunch, który zjesz nie w "biurze", lecz w innej części mieszkania. W tym czasie zrelaksuj się, zrób coś, co nie ma żadnego związku z twoimi obowiązkami służbowymi. Gra? Odcinek serialu? Rozdział książki? Pielenie ogródka? Krzyżówka? Cokolwiek, co cię relaksuje.

5. Kiedy czas pracy dobiegnie końca, wyloguj się ze służbowej poczty i komunikatorów. Odpocznij. Skończyłeś, skończyłaś dyżur. Wracasz do domu.

STWÓRZ MIEJSCE PRACY I USTAL ZASADY Z DOMOWNIKAMI

6. Ważne jest, by czuć się komfortowo, ale praca z łóżka na dłuższą metę nie okazuje się dobrym rozwiązaniem. Przygotuj sobie stanowisko zbliżone do warunków biurowych. Tyle, że lepsze, wygodniejsze i bardziej odpowiadające twoim upodobaniom, bo przecież teraz ty o tym decydujesz.

7. Światło ma kolosalny wpływ na nasze samopoczucie, a także jakość pracy. Jeśli pracujesz w ciągu dnia, odsłoń okna i wpuść naturalne światło, dzięki czemu zachowasz równowagę biologicznego zegara i będziesz mniej odczuwać zmęczenie. Jeśli twój czas domowej pracy przypada na godziny wieczorne albo dzień jest pochmurny - choć w innych przypadkach także to nie zaszkodzi - zadbaj o dobre, przyjazne źródło światła sztucznego.

8. Wyeliminuj ze stanowiska domowej pracy niepotrzebne przedmioty. Ortodoksyjni eksperci radzą, by utrzymywać na biurku porządek, ale bardziej sensowna wydaje się rada, by - unikając niepotrzebnego bałaganu - dostosować otoczenie do własnych upodobań i potrzeb. I po zakończeniu pracy zostawiać je w takim stanie, by kolejnego dnia nie stwarzało nam dodatkowych stresów,

9. Przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza pierwszego dnia, przetestuj niezbędny sprzęt i oprogramowanie. W razie kłopotów, skontaktuj się z zespołem wsparcia w swojej firmie lub innymi specjalistami.

10. Staraj się w godzinach pracy korzystać tylko z tych urządzeń i mediów, które są ci niezbędne do wykonywania obowiązków.

11. Jesteś fizycznie w domu, ale domownicy muszą pamiętać, że przez określony czas jesteś w pracy. Jeśli możesz, zamknij drzwi pokoju, w którym pracujesz. Poproś bliskich, by ci nie przeszkadzali. Obiecaj, że poświęcisz im więcej uwagi, kiedy tylko skończysz pracę.

USTAL ZASADY Z PRACODAWCĄ

12. Zanim przystąpisz do urządzania domowego biura i organizowania sobie w nim pracy, ustal z przełożonym zakres obowiązków i to, czego od ciebie oczekuje. Także, jeśli chodzi o czas pracy.

13. Ustal, na jakie wsparcie techniczne, sprzętowe i organizacyjne możesz liczyć.

14. Jeśli tak uzgodnicie, informuj przełożonego o przebiegu swojej pracy. Gdy wymaga ona obecności w określonych godzinach, możesz mieć obowiązek zakomunikować, że już jesteś i dać znać, że kończysz. Jeśli twoje zadania są realizowane w niepełnym wymiarze, w nieregularnych godzinach lub dotyczą konkretnych zadań, możesz mieć obowiązek przekazywania informacji o zakresie wykonanych obowiązków.

