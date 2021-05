Pierwsze zakażenie po powrocie poznańskich dzieci do szkół

Klasa jednej z poznańskich szkół, w której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, przeszła na tryb nauki zdalnej – to pierwszy przypadek potwierdzenia zakażenia koronawirusem od powrotu uczniów do szkół w tym regionie.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w szkole 4 maja. O potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem u ucznia III klasy Szkoły Podstawowej sióstr Urszulanek w Poznaniu poinformowało w piątek lokalne Radio Poznań. To pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia w Poznaniu i w regionie od powrotu uczniów klas I-III szkół podstawowych do nauki stacjonarnej.