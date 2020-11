"W nocy jesteśmy sami. Ludzie umierają, bo mimo wołania nie otrzymują pomocy"

Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął postępowanie w sprawie Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Kontrole zapowiadają też władze województwa i miasta. Urzędnicy chcą wiedzieć, jak wygląda opieka nad pacjentami w placówce. To pokłosie materiału Uwagi! TVN.

Od kilku miesięcy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu przekształcony jest w placówkę covidową, w której przygotowano ponad 400 łóżek dla pacjentów. Kilkoro chorych, którzy leżą na dawnym oddziale chirurgii ogólnej, przesłało do redakcji Uwagi! swoje relacje ze szpitala. Po tych doniesieniach Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie placówki.

Co mówią pacjenci?

- Zostawia się pacjentów na całą noc i nie wolno wciskać przycisków alarmowych, nikt tego nie robi. Pacjenci, którzy są podłączeni pod sprzęt, który pokazuje saturację na poziomie 15-20 proc., leżą tak całą noc. Pacjenci, którzy wymiotują całą noc, leżą tak we wszystkim. Pacjenci umierają w nocy, ponieważ nie otrzymują pomocy, mimo wołania i krzyków – to fragment relacji przesłanej przez pana Macieja.

- Ludzie traktowani są jak przedmioty. W ciągu dwóch dni umarły trzy osoby. Od godz. 23 do 5:30 na oddziale nie ma nikogo, są tylko pacjenci – mówi jedna z chorych.

- W tej chwili na oddziale zostały dwie osoby z personelu, reszta jest na kwarantannie. Jest wiele takich sytuacji, gdzie pacjenci muszą pomagać drugim pacjentom. W przypadku zgonów, które tutaj były, tylko raz dokonywano reanimacji, kiedy pacjentka zeszła z tego świata na oczach personelu i próbowano ją ratować. Natomiast cała reszta to są zgony po nocy - twierdzi pan Maciej.

Od kilku miesięcy Szpital Miejski w Poznaniu przekształcony jest w placówkę covidową TVN

Wątpliwości co do testów

Część pacjentów ma też wątpliwości co do warunków, w których wykonywane są testy na koronawirusa w szpitalu. - Można tu siedzieć w nieskończoność i tak niektórzy siedzą tu od września, mimo że od dawna nie mają objawów. Blokują miejsca pacjentom, którzy naprawdę potrzebują pomocy – mówi pan Maciej.

- Czuję się, jakbym była trzymana na siłę, bo czuję się zdrowa i mogłabym zrobić miejsce, dla osoby, która naprawdę potrzebuje pomocy. Jak to możliwe, że miałam negatywny wynik i teraz znów pozytywny? Odpowiedzi nie mam do dzisiaj, a jestem tutaj 29. dzień – mówi jedna z pacjentek.

Pacjenci twierdzą, że jednego dnia wynik wychodzi negatywny, a następnego pozytywny. - Co się stało przez jeden dzień? Czy zachorowałem drugi raz? Testy są pobierane albo w pokoju, w którym leżą cztery osoby, albo na korytarzu, jeżeli pacjent tam leży. Pokoje przedtem nie są wietrzone czy dezynfekowane. A ludzie, którzy leżą cztery czy pięć tygodni w jednym pokoju, dostają do tego samego pokoju pacjenta, który świeżo przechodzi chorobę. Rano przychodzi lekarz i pobiera od zdrowego pacjenta wymaz. Czy wynik jest wiarygodny? – irytuje się Maciej Ziemski.

Obecnie jest tak, że aby pacjent mógł opuścić oddział, musi dwukrotnie uzyskać negatywny wynik testu PCR, który jest bardzo czuły.

Epidemiolog z prawie 30-letnim stażem - profesor Janusz Kocik, proponuje, by zamiast testów PCR używać testów antygenowych. - Nawet jeżeli pacjent wyeliminowuje wirusa i jest już negatywny, to przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu z osobą, która jest pozytywna i wydziela wirusa, może doprowadzić do kolejnej kontaminacji, skażenia dróg oddechowych i pacjent znowu zacznie być pozytywny w wymazie.

Jak rozwiązać problem? - Po kilkunastu dniach można uznać, że jeżeli pacjent nie ma objawów, to w zasadzie wyzdrowiał. To, że wykrywamy ślady genetyczne, nie ma już znaczenia klinicznego, nie będzie innych zakażeń. Można go wypisać do domu. Ale jeżeli chcemy być w 100 proc. pewni, że nie będzie zakażał, można wykonać test antygenowy. Ten test jest dodatni tylko wtedy, kiedy zakażamy – wyjaśnia prof. Kocik.

Problem z dostępem do dializ

Chorzy skarżą się też na problemy z dostępem do dializ. Jedną z takich osób jest pan Edward, który mimo braku objawów zakażenia koronawirusem, znalazł się na tamtejszym oddziale ze względu na konieczność przeprowadzania dializ.

- Wczoraj było fatalnie. Ponad tydzień byłem bez dializy. Byłem wykończony – opowiada Edward Łopiński i dodaje: Dializa powinna być wykonywana co drugi dzień. Wczoraj chodziłem po korytarzu już na kolanach, wszystko mnie bolało, to było nie do zniesienia.

- Dziadek powiedział mi, że jeszcze dzień albo dwa i więcej nie wytrzyma. Rozmowa trwała chwilę, bo nie był w stanie mówić. Czuliśmy bezsilność i to, że została już chyba tylko modlitwa. Gdzie nie dzwoniliśmy, to albo odkładali słuchawki, albo mówili, że to nie ich sprawa – mówi reporterowi Uwagi! Ewelina Łopińska.

Pan Edward miał się doczekać dializy po 9 dniach. Dlaczego mimo braku objawów koronawirusa musi przebywać na oddziale? Z informacji uzyskanych od NFZ wynika, że do tej pory było tak, że pacjent, który wymagał dializ i został zakażony koronawirusem, musiał trafić do szpitala.

- Stworzyliśmy w Szamotułach stację dializ, która przeznaczona jest tylko dla pacjentów pozytywnych, czyli zakażonych koronawirusem. W pierwszym tygodniu po jej uruchomieniu ze szpitala wypisano kilkanaście osób. Sytuacja się poprawiła. Będziemy sprawdzać, dlaczego znów jest niepokojąca – wyjaśnia Marta Żbikowska-Cieśla, rzecznik wielkopolskiego NFZ.

"Lekarze działają teraz tak, jak w stanie wojny"

O sytuacji w szpitalu reporter Uwagi! rozmawiał z wiceprezydentem Poznania, bo placówka podlega magistratowi.

- Jeżeli był taki przypadek, to będziemy reagować, będę rozmawiał z dyrekcją. Ale podkreślam, lekarze działają teraz jak w stanie wojny. Tam jest za mało personelu w stosunku do potrzeb. Mamy teraz 400 pacjentów, jesteśmy w fazie największej epidemii i może zdarzają się jakieś przypadki, które nie do końca są właściwe, mogę za to przeprosić – stwierdza Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

We wtorek rzeczniczka wielkopolskiego oddziału NFZ poinformowała, że wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie szpitala.

Pacjenci zarzucają poznańskiemu szpitalowi niewłaściwą opiekę TVN24

- Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej skargi od pacjenta ani rodziny. Wszelkie informacje, które posiadamy, pochodzą z doniesień medialnych. Wszczynamy postępowanie i prosimy szpital o wyjaśnienia. Otrzymaliśmy już wstępną odpowiedź, ale ona nas nie usatysfakcjonowała, bo była zbyt ogólna. Dlatego jeszcze raz poprosiliśmy o odniesienie się do konkretnych zarzutów. Pytamy o dostęp do dializoterapii, o sposób traktowania pacjentów i opiekę nad pacjentami. Poprosiliśmy szpital o poprawę nadzoru. Wystąpiliśmy do pionu medycznego szpitala by ten nadzór nad pacjentami poprawić - mówi TVN 24 Marta Żbikowska-Cieśla.

Kontrolę zapowiada też wydział zdrowia Urzędu Wojewódzkiego oraz Urząd Miasta.

Władze szpitala jeszcze dziś mają się odnieść do zarzutów przedstawionych przez pacjentów w materiale "Uwagi!".

Autor:asty, aa/gp

Źródło: Uwaga TVN/ TVN24