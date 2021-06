"Regiony podwyższonego ryzyka". Minister: patrzymy bardzo na to, jak wygląda wskaźnik wyszczepienia

Na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że jeśli dojdzie do "przyspieszenia pandemicznego", to poziom wyszczepienia w danym regionie będzie brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych dodatkowych ograniczeniach i środkach bezpieczeństwa w województwie.

- Patrzymy bardzo na to, jak wygląda wskaźnik wyszczepienia w poszczególnych regionach - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że we wtorek rano podczas spotkania zespołu kryzysowego dyskutowano o tym, że do tej pory mapa obostrzeń była oparta "przede wszystkim na liczbie nowych zakażeń, na ewentualności obciążenia infrastruktury szpitalnej". - Na pewno w tej chwili takim parametrem, który będziemy dodatkowo rozpatrywali, będzie poziom wyszczepienia - przyznał podczas wtorkowej konferencji prasowej.