"Wierzę, że będę żyć, choć dzisiaj rano myślałam o najgorszym"

Puste ulice, uziemione samoloty, dyskoteki na balkonach - o pierwszych miesiącach pandemii powstały pamiętniki. "Zadzwoniła dziś do mnie mama z pytaniem, czy mam trochę zapasów. Widziałem, że muszę kupić to, co jest, a nie to, na co mam ochotę" - wspomina w swoich zapiskach Michał Mikołajczak. - Bardzo ładnie widać w pamiętnikach, czyli początkowy wybuch paniki, zakupów - mówi doktor hab. Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.