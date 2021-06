Pytania o lek na koronawirusa. "To wszystko jest jeszcze przed rejestracją, to jest jeszcze przyszłość"

To jest przeciwciało monoklonalne, znamy mechanizm tego przeciwciała - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 specjalistka chorób zakaźnych doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, odnosząc się do potencjalnego nowego leku przeciw COVID-19, którego dostawy zakontraktowała, jeszcze przed rejestracją preparatu, Unia Europejska. Prof. Michał Krawczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oceniając tendencję w rejestrowaniu się na szczepienia, podzielił się obserwacją, że "zmiany nie są bardzo dynamiczne".

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o zawarciu przez Unię Europejską umowy na 55 tysięcy dawek potencjalnego nowego leku na COVID-19. Preparat opracowany został przez amerykańskiego producenta Regeneron i szwajcarską firmę farmaceutyczną Roche. Jest to pierwszy unijny kontrakt na lek tego typu. Porozumienie z Roche zostało osiągnięte w kwietniu, ale szczegóły umowy nie zostały wówczas podane do wiadomości publicznej - przypomniała agencja Reutera.

"To nie jest nic takiego nadzwyczajnego i nowego"

- To nie jest nic takiego nadzwyczajnego i nowego - oceniła doniesienia o nowym leku dr Cholewińska-Szymańska. - To jest przeciwciało monoklonalne. My znamy mechanizm tego przeciwciała. Ono ma związać kolec wirusa po to, by ten wirus się dalej nie namnażał. Takich przeciwciał monoklonalnych mamy już kilka, jeden mamy już zarejestrowany (...) a kilka jest w kolejce do rejestracji - tłumaczyła.