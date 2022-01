"To jest kompletna bzdura, wroga działalność". Profesor Simon o słowach posłanki PiS

Przebieg epidemii zależy od trzech rzeczy, we wszystkich z nich mamy czarną dziurę - ocenił w TVN24 profesor Krzysztof Simon. Komentował też słowa posłanki PiS Teresy Hałas dotyczące zgonów na COVID-19.

W środę resort zdrowia poinformował o ponad 16 tysiącach nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarły 684 osoby.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Teresa Hałas w rozmowie z dziennikarką "Gazety Wyborczej" stwierdziła, że "umierają wszyscy - i zaszczepieni, i niezaszczepieni". Na uwagę, że w szpitalach przytłaczająca większość osób, które umierają na COVID-19 to osoby niezaszczepione, odpowiedziała: - Są różne dane z różnych szpitali.

Simon: to kompletna bzdura, to wroga działalność

W "Kropce nad i" o słowa posłanki Hałas był pytany profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. - To jest kompletna bzdura, co ta pani mówi. To wroga działalność - ocenił.

Zaznaczył, że "oczywiście zdarza się, że ludzie zaszczepieni trafiają na oddział intensywnej terapii, ale to się zdarza sporadycznie".

- Nieszczęściem w tym kraju jest brak radykalnej reakcji na ruchy antyszczepionkowe. Jak się ktoś nie chce szczepić, to niech się nie szczepi. Ale po co później idzie do szpitala? - mówił Simon.

Profesor Simon o słowach posłanki Hałas: kompletna bzdura, wroga działalność TVN24

Simon: przebieg epidemii zależy od trzech rzeczy, we wszystkich z nich mamy czarną dziurę

Simon powiedział, że wysokie bilanse zgonów na COVID-19 "to jest tragedia narodowa". - Przebieg epidemii zależy od trzech podstawowych rzeczy: wirusa i jego zmienności, a w tej chwili oczekujemy na uderzenie omikrona; populacji, w której się rozwija; i działań władz, które mają to ograniczyć. W każdym punkcie tych elementów mamy czarne dziury - powiedział.

- Wirus jest agresywny. Wariant delta cechuje się wysoką śmiertelnością. Omikron będzie miał mniejszą, ale będzie go zdecydowanie więcej. Te fale się nałożą. Do tego mamy populację, która w 40 procentach jest niezaszczepiona - dodał.

Simon: Przebieg epidemii zależy od trzech rzeczy. We wszystkich z nich mamy czarną dziurę TVN24

Zdaniem Simona "władze minimalnie zadziałały na tę tragedię, która się dzieje". - My cały czas jako rada medyczna się wściekamy. Postulujemy, co należy zrobić, ale nie zostaje to wdrażane z różnych, nieznanych mi powodów - mówił gość TVN24.

Przekazał, że rada medyczna daje rządowi "podstawową radę: zacząć działać". - Fala wariantu delta jeszcze się u nas nie zakończyła. Codzienne dane są jak druga wojna światowa i zgony frontowe. Na to nałoży się omikron, który jest skrajnie zakaźny. Co prawda mniej patogenny, ale skala tego będzie inna i w sumie będzie więcej ofiar - przewidywał profesor.

Podkreślił, że "nie mamy służby zdrowia z gumy". - My ciągle coś zabieramy [na rzecz walki z COVID-19 - przyp. red.], kolejny oddział, kolejne łóżka. Ale to są ciągle ci sami lekarze, ci sami ratownicy, te same pielęgniarki. Ich zaczyna brakować. Łóżka można sobie ustawiać do Chile i z powrotem, ale kto to obsłuży? Znikają możliwości diagnozowania innych pacjentów - powiedział gość "Kropki nad i".

Simon: dajemy rządowi podstawową radę - zacząć działać TVN24

Autor:ads

Źródło: TVN24