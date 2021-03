"Nie cieszymy się z porażki rządu z walce z pandemią, bo ona wiąże się z bezmiarem ludzkich tragedii"

Kosiniak-Kamysz: Co trzeba zrobić z zabiegami planowymi? To jest sprawa życia i śmierci. Nie wolno skazywać na śmierć, na kalectwo, na inwalidztwo, na cierpienie pacjenta, niezależnie na jaką chorobę choruje. To jest po prostu niezgodne z etyką, nie tylko lekarską. To nie jest zgodne z moralnością, etyką ludzką i prawami człowieka.