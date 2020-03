Prezydent: jest ogromna szansa, że nowe przepisy wprowadzimy w zgodzie

- Jest ogromna szansa, że w zgodzie wprowadzimy przepisy, które będą ratować gospodarkę, wesprą przedsiębiorców i pracowników - powiedział prezydent Andrzej Duda tuż po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyli między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz szefowie klubów i kół parlamentarnych. Odbywało się ono w formie wideokonferencji. Tematem spotkania była rządowa propozycja pakietu antykryzysowego.

W siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego obecni byli: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Zdalnie w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, w tym lider PO Borys Budka, przedstawiciel klubu Lewicy i kandydat na prezydenta Robert Biedroń oraz szef klubu Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15 i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.

Duda: opozycja będzie uczestniczyć w pracach nad wersją ostateczną

Wideokonferencja zakończyła się po godzinie 14. Po niej oświadczenie wygłosił prezydent Andrzej Duda.

- Głosów konstruktywnych było bardzo wiele. Ministrowie zdrowia, przedsiębiorczości, finansów i Główny Inspektor Sanitarny opowiadali na pytania opozycji. Rozwiewali wątpliwości, ale prace toczą się nadal. Chodzi nam o to, by wysłuchać głosu opozycji - powiedział, dodając, że będzie ona obecna w pracach nad ostateczną wersją ustawy.

- Jest ogromna szansa, że w zgodzie wprowadzimy przepisy, które będą ratować gospodarkę, wesprą przedsiębiorców i pracowników. To ułatwi przejście przez trudny czas. Ale ucierpimy i nie ma co do tego wątpliwości. Chodzi o to, by poziom życia polskich rodzin obniżył się jak najmniej - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podziękował także wszystkim rodakom za odpowiedzialność; za stosowanie się do zasad kwarantanny, a także wszystkim tym, którzy pozostają w odosobnieniu.

Posiedzenie dotyczyło pakietu antykryzysowego

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej w piątek planowane jest posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie mają zająć się rządowym projektem pakietu antykryzysowego - nazywanego "tarczą antykryzysową" - który powstał jako reakcja na kryzys wywołany epidemią koronawirusa.

W piątkowym orędziu prezydent Duda poinformował, że na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa razem z przedstawicielami rządu, władz Sejmu i Senatu oraz liderami ugrupowań parlamentarnych omówi propozycje z tej ustawy. - Omówimy razem szczegóły tego ważnego projektu, wokół którego musi się zawiązać porozumienie wszystkich sił politycznych - oświadczył.

Mucha: priorytetem jest ochrona miejsc pracy oraz wsparcie przedsiębiorców

Przed posiedzeniem RBN wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił, że priorytetem rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej jest ochrona miejsc pracy oraz wsparcie przedsiębiorców, także tych na samozatrudnieniu.

Mucha apelował do polityków opozycji o współdziałanie w zwalczaniu epidemii. - Nie chodzi o to, żeby licytować się na populizm i pokazywać rozwiązania, które są nie do udźwignięcia przez państwo polskie. Trzeba powiedzieć sobie tak: jak w ramach tych możliwości, które dzisiaj państwo polskie ma, jak najefektywniej i najrozsądniej i przy pełnym porozumieniu politycznym, rozwiązywać te problemy gospodarcze - mówił Mucha.

Budka: będę domagał się od pana premiera przedstawienia strategii

Lider PO Borys Budka wyraził w poniedziałek oczekiwanie, że podczas RBN pojawią się konkretne propozycje przede wszystkim w sferze zdrowotnej. - Będę domagał się od pana premiera przedstawienia strategii - podkreślił Budka w rozmowie z Radiem Plus.

Budka zapowiedział również, że PO będzie zgłaszać poprawki do projektu. - Tak samo nie zgodzimy się na to, by w jakiś sposób, łamiący polską konstytucję, próbować przyjmować tego typu rozwiązania. Nie wiem, z domu, zdalnie. Po to jest marszałek Sejmu i po to mamy Sejm, żeby dobrze zorganizować pracę. Ale nie może być tak, że pod pozorem walki z kryzysem będzie można podejmować działania niezgodne z prawem - podkreślił lider PO.

Biedroń: dziś wszystkich trzeba objąć taką samą ochroną

Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń zapowiadał, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie się domagał m.in. zrównania ochrony pracowników pod kątem między innymi prawa do urlopu. - Jako Lewica mówimy jasno: dziś wszystkich trzeba objąć taką samą ochroną dotyczącą między innymi prawa do urlopu, prawa do chorobowego, prawa do zasiłku opiekuńczego - to wszystko musi być w pakiecie osłonowym wszystkich pracowników, żeby nikt nie stracił pracy - przekonywał.

Wśród pozostałych postulatów Lewicy wymienił objęcie minimalnym wynagrodzeniem ustawowym osoby zatrudnione na umowę o dzieło, a dla osób zatrudnionych o umowę o pracę wypłacanie co najmniej 75 proc. świadczenia przez państwo. Ponadto Biedroń zaproponował zawieszenie spłat kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych na okres 6 miesięcy.

Kosiniak-Kamysz: tarczą antykryzysową powinni być objęci również rolnicy i ogrodnicy

Lider PSL i kandydat tego ugrupowania na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że w trakcie posiedzenia RBN przedstawi swoje propozycje dla przedsiębiorców i pracowników, wśród których będzie m.in. zwolnienie z ZUS-u, PIT-u i CIT-u dla wszystkich, nie tylko dla mikroprzedsiębiorców, oferowanie nieoprocentowanego kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego i wspólną linię działania wszystkich banków, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia we wszystkich firmach niezależnie od formy zatrudnienia.

Podkreślił, że zapisami projektowanego pakietu antykryzysowego, zwanego "tarczą antykryzysową", powinni być objęci rolnicy i ogrodnicy. W tym kontekście Kosiniak-Kamysz poinformował, że w trakcie RBN zgłosi propozycje: podniesienia zasiłku chorobowego do 50 zł od każdego dnia, analogiczny zasiłek opiekuńczy w KRUS, jak w ZUS.

Źródło: TVN24, PAP