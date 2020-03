Prezydent: rząd otrzymał od opozycji zielone światło na zdecydowane działania

Było wiele ważnych propozycji, które zostały przedstawione także przez stronę opozycyjną - przekazał prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, rząd otrzymał od opozycji "zielone światło" na "zdecydowane działania w walce z koronawirusem". - To spotkanie było niezwykle merytoryczne i to trzeba jasno powiedzieć - oznajmił po posiedzeniu RBN marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dotyczyło zagrożeń i działań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 20 osób - wynika z danych przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki również we wtorek zdecydował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Według ustawy są to wydarzenia z udziałem co najmniej 1000 widzów na stadionach i otwartych terenach, wydarzenia artystyczno-rozrywkowe w halach i innych obiektach zamkniętych przewidziane dla 500 lub więcej osób, a także wydarzenia sportowe w halach i innych budynkach z udziałem 500 lub więcej osób.

Prezydent: zielone światło dla rządu na zdecydowane działania w walce z koronawirusem

- Jestem zbudowany tym, że spotkanie było bardzo merytoryczne, bardzo rzeczowa dyskusja - ocenił prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak relacjonował, podczas spotkania RBN premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie przedstawili szczegółową informację w sprawie zagrożenia koronawirusem. Jak podkreślił, w dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy spotkania. - Było wiele ważnych propozycji, które zostały przedstawione także przez stronę opozycyjną - zwrócił uwagę Andrzej Duda.

- Chcę bardzo mocno podkreślić. Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących. To znaczy, to, co do tej pory zostało zrobione przez rząd, przez inspekcję sanitarną, zostało dobrze ocenione. Cieszę się z tego, bo uważam, że zarówno rząd, jak i inspekcja zasługują na takie oceny, podobnie jak i służby - policja, straż graniczna, straż pożarna - wymieniał prezydent.

Rząd otrzymał, od najważniejszych przedstawicieli pozycji, jak gdyby zielone światło do tego, żeby takie działania podejmować. Rozumiem, że w związku z tym działania rządu, o których tutaj mówiliśmy, gdyby były wdrażane, nie będą ze strony opozycyjnej krytykowane - dodał.

Prezydent zapewnił także, że na razie nie ma powodów, żeby przesuwać termin wyborów prezydenckich, jednak zastrzegł, że w tej sprawie sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

Grodzki: niezwykle merytoryczne spotkanie

Po posiedzeniu RBN głos zabrał także marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - To spotkanie było niezwykle merytoryczne i to trzeba jasno powiedzieć - mówił dziennikarzom.

Jak relacjonował, podczas spotkania były poruszane aspekty zdrowotne, co do których "była w ogromnej większości zgoda". Dodał, że poruszono też kwestię konsekwencji gospodarczych związanych z zagrożeniem epidemią koronawirusa. - Tutaj kwestia podejścia do różnych typów choćby umów o pracę wzbudzała pewne kontrowersje - zaznaczył marszałek.

Szumowski: część informacji objęta klauzulą niejawności

Minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany o przebieg obrad na konferencji prasowej w MZ, zaznaczył, że większość dyskusji, jakie mają miejsce w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jest objęta klauzulą niejawną. - Ta rozmowa była niezwykle konstruktywne, merytoryczna, pozbawiona jakichkolwiek politycznych i partyjnych potyczek - powiedział szef MZ. Podkreślił, że dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego ważne jest, by dyskusja w tej sprawie toczyła się wspólnie, a podejmowane działania służyły uspokojeniu sytuacji.

Budka: bezpieczeństwo Polaków to nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka był pytany przez dziennikarzy, czy podczas posiedzenia RBN pojawiła się kwestia przesunięcia terminu wyborów prezydenckich z uwagi na zagrożenie koronawirusem.

- Pytaliśmy o plany rządu w tej sprawie, takiego kompleksowego planu nie otrzymaliśmy, natomiast zarówno ze strony pana premiera, jak i pana prezydenta padła jasna deklaracja: nikt na dziś nie rozważa przesunięcia terminu wyborów prezydenckich - odpowiedział szef PO. - Trzeba zapewnić jak największe bezpieczeństwo Polakom, natomiast o przesunięciu wyborów prezydenckich nie było mowy - dodał.

Budka przyznał, że podczas spotkania poruszane były nie tylko kwestie dotyczące ochrony zdrowia, ale również ekonomiczne, ponieważ - jak mówił - "bezpieczeństwo Polaków to nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, ale też bezpieczeństwo ekonomiczne".

- Mówiłem wyraźnie, że polscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają miliony osób, muszą otrzymać od państwo pomoc - podkreślił przewodniczący PO. Zwrócił jednocześnie uwagę, że wszelkie prognozy pokazują na możliwość obniżenia PKB, co będzie zarazem oznaczać obniżenie wpływów podatkowych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego miało miejsce w czerwcu 2016 roku i było poświęcone szczytowi NATO w Warszawie.

W skład RBN wchodzą: marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny lub poselski lub przewodniczący tych klubów, szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć na zaproszenie prezydenta także byli prezydenci i byli premierzy oraz osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw.

Źródło: PAP