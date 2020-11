Ponad pół miliona zakażonych w Polsce. Przekraczamy kolejne granice

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 27 875 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem . To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Polsce od początku epidemii COVID-19. Resort przekazał też informację o śmierci 349 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie w kraju zakażenie potwierdzono u 521 640 osób, z których 7636 zmarło.

Koronawirusa w Polsce pierwszy raz potwierdzono 4 marca 2020. Po 215 dniach, czyli siedmiu miesiącach - dokładnie 4 października - liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Kolejny próg 100 tysięcy zakażeń przekroczyliśmy po 17 dniach - 21 października. Osiągnięcie trzeciej setki tysięcy nowych infekcji potwierdzono po ośmiu dniach (trwało to od 22 do 29 października). Kolejne 100 tysięcy (w sumie 400 tysięcy) infekcji potwierdzono w ciągu pięciu dni (od 30 października do 3 listopada).