COVID-19 uderzył w październiku. Trzy czwarte wszystkich zakażeń i ponad połowa zgonów w miesiąc

Od początku października zmarło w Polsce ponad 3000 osób zakażonych koronawirusem - wynika z oficjalnych statystyk Ministerstwa Zdrowia. To ponad 55 procent wszystkich zmarłych od początku epidemii COVID-19 w Polsce. W ciągu miesiąca resort potwierdził ponad 270 tysięcy przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a więc niemal 75 procent wszystkich stwierdzonych do tej pory w kraju.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w sobotę 21 897 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. To najwyższy bilans od początku epidemii. Resort przekazał także informację o śmierci 280 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2.

Z oficjalnych statystyk Ministerstwa Zdrowia wynika, że od początku października zmarło 3118 osób. To 55,4 proc. wszystkich zgonów od początku epidemii w Polsce (5631).

Do połowy miesiąca, według danych resortu, dzienna liczba osób zmarłych wahała się i wynosiła od 20 do ponad 70. 14 października Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci 116 zakażonych osób. Wówczas był to najwyższy bilans od początku pandemii COVID-19 w kraju. Dwa dni później poinformowano o 132 zmarłych zakażonych SARS-CoV-2. W kolejnych trzech dniach informowano o 84, 49 i 41 osobach zmarłych. Od 20 do 24 października dzienna liczba zgonów wynosiła ponad 100. 28 października pierwszy raz resort zdrowia poinformował o ponad 200 osobach, które zmarły - dokładnie o 236, a 29 października o 301 zgonach. To najwyższy dotychczasowy dobowy bilans.

Do tej pory w Polsce odnotowano 362 731 infekcji SARS-CoV-2. Od 1 do 31 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało łącznie o 271 217 przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu miesiąca odnotowano tym samym 74,7 proc. wszystkich zakażeń.

Do 100 tysięcy w 7 miesięcy, do 200 tysięcy w 17 dni, a do 300 tysięcy w 8 dni

100 tysięcy zakażeń koronawirusem w Polsce, dokładnie 100 074, Ministerstwo Zdrowia odnotowało 4 października, czyli po 215 dniach od momentu oficjalnego potwierdzenia pierwszego przypadku w naszym kraju (4 marca).

Drugie 100 tysięcy infekcji, jak wynika z danych podawanych przez resort zdrowia, zdiagnozowano w Polsce ciągu 17 dni - między 5 a 21 października włącznie.

Na dojście od 200 tysięcy do 300 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia wystarczyło 8 dni - od 22 do 29 października.

Ponad 216 tysięcy zakażonych 31 października

Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 ostatniego dnia października wynosi 216 820. Aktywne zakażenia koronawirusem w statystykach resortu na koniec kolejnych miesięcy wyglądały następująco:

30 kwietnia - 8 997, 31 maja - 11 451, 30 czerwca - 11 649, 31 lipca - 9985, 31 sierpnia - 18 695, 30 września - 19 306.

Z kolei liczba osób, które wyzdrowiały od początku epidemii, doszła 31 października do 140 280.

Zwiększa się liczba wykonywanych testów

W ciągu kolejnych miesięcy zwiększała się liczba osób testowanych na koronawirusa. Na samym początku pandemii było to kilka-kilkadziesiąt testów dziennie, a pod koniec marca - już prawie pięć tysięcy. W kwietniu od ośmiu tysięcy dziennie na początku miesiąca doszło do 13-14 tys. testów dziennie pod koniec miesiąca. W maju testowano około 20-25 tys. osób dziennie, podobnie w czerwcu i lipcu, w niektóre dni liczba testów przekraczała 30 tysięcy. W sierpniu wykonywano 20-30 tys. testów dziennie, podobnie we wrześniu. Liczba testów znacznie wzrosła pod koniec października - obecnie testuje się nawet 60-70 tys. osób dziennie.

Autor:js/adso

Źródło: tvn24.pl