Ponad 200 tysięcy aktywnych zakażeń w Polsce

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce wykryto 4 marca. Do końca tamtego miesiąca SARS-CoV-2 zakaziło się łącznie 2311 osób. Wtedy jeszcze resort nie podawał informacji o osobach, które wyzdrowiały. To zmieniło się dopiero w kwietniu i wtedy ministerstwo zaczęło informować o przypadkach aktywnych zakażeń.

W październiku epidemia gwałtownie przyspieszyła, a liczba zakażeń i potwierdzonych zachorowań na COVID-19 doprowadziła w wielu miejscach do przeciążenia systemu ochrony zdrowia. Poziom 100 tysięcy aktywnych przypadków został przekroczony 22 października . Tego dnia było ich 108 463.

W piątek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 21 629 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce . To najwyższy bilans od początku epidemii w Polsce. Resort przekazał także informację o śmierci 202 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2.

30 października po raz pierwszy liczba aktywnych przypadków przekroczyła 200 tysięcy. Wynosi 200 759 . Z kolei liczba osób, które wyzdrowiały od początku epidemii, doszła dziś do 134 724 . Oznacza to, że w Polsce mamy więcej osób aktywnie zakażonych koronawirusem, niż osób, które wyzdrowiały.

Zwiększa się liczba wykonywanych testów

W ciągu kolejnych miesięcy zwiększała się liczba osób testowanych na koronawirusa. Na samym początku pandemii było to kilka-kilkadziesiąt testów dziennie, a pod koniec marca - już prawie pięć tysięcy. W kwietniu od ośmiu tysięcy dziennie na początku miesiąca doszło do 13-14 tys. testów dziennie pod koniec miesiąca. W maju testowano około 20-25 tys. osób dziennie, podobnie w czerwcu i lipcu, w niektóre dni liczba testów przekraczała 30 tysięcy. W sierpniu wykonywano 20-30 tys. testów dziennie, podobnie we wrześniu. Liczba testów znacznie wzrosła pod koniec października - obecnie testuje się nawet 60-70 tys. osób dziennie.