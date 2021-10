Polska przyjęła trzech rumuńskich pacjentów chorych na COVID-19

- Jestem w stałym kontakcie z ministrami zdrowia krajów z naszego regionu. W środę miałem okazję rozmawiać z ministrem zdrowia Rumunii, który przedstawiał mi sytuację u siebie, gdzie na 100 tysięcy ludzi oni mają blisko tysiąc zakażeń, a w Polsce jest w tej chwili 14 zakażeń na 100 tysięcy. Z jednej strony to dobrze, że mamy sytuację lepszą, a z drugiej to pokazuje z jakim niebezpieczeństwem możemy mieć do czynienia – powiedział w piątek w wywiadzie dla Radia Zet Niedzielski.