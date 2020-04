Przedsiębiorcy liczą na większą pomoc. "Rozwiązania, które zaproponował rząd, nas nie ratują"

Polscy przedsiębiorcy mieli nadzieję na rewolucję, ale czują się rozczarowani. W czasie, gdy składają wnioski i czekają na odpowiedź urzędników - ich odpowiednicy w innych krajach pomoc mają już dziś. To między innymi nawet 10 tysięcy funtów na start, znacząca dopłata do pensji i płatne postojowe - tak wygląda tarcza antykryzysowa u naszych europejskich sąsiadów. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W sytuacji kryzysu u naszych sąsiadów przedsiębiorca liczy na pomoc państwa i dostaje ją niemal natychmiast. I to w gotówce. - Dostaliśmy dzisiaj e-mail potwierdzający, że przyznali nam 15 tysięcy euro - mówi właściciel siłowni w Monachium Daniel Rebeliński.

Podobnie sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie gotówka od razu trafia do firm. Justyna Szwed od lat żyje w Londynie, gdzie prowadzi salon piękności. O pomoc nie musi prosić, nie wypełnia też stosu dokumentów. Pieniędzy na pewno starczy na czynsz, opłaty i pensje.

- Niektóre zasady, które będą wprowadzane, nawet nie wymagają tłumaczenia się. Po prostu są one wprowadzone automatycznie do systemu i nie musimy tłumaczyć, że jest to spowodowane koronawirusem - wyjaśnia kobieta.