Politycy zgromadzili się mimo obowiązujących zakazów epidemicznych. Komentarz policji

Jednocześnie w kraju trwa stan epidemii. Zamknięte są szkoły, a na ulicy trzeba zachować wobec innych osób dystans co najmniej dwóch metrów. Dotyczy to również osób mieszkających razem w domu z pewnymi wyjątkami, na przykład, gdy opiekujemy się osobą niepełnosprawną lub opiekujemy się osobą poniżej 13. roku życia. Zamknięte są restauracje, lasy, parki, plaże, bulwary. Obowiązują limity osób w sklepach oraz transporcie publicznym. Obywatelom polecono pozostanie w domu, także podczas świąt wielkanocnych.

Obchody w cieniu epidemii

Policja: nie mamy do czynienia ze zgromadzeniem w trybie ustawy

Do tych sytuacji odniosła się stołeczna policja. Funkcjonariusze napisali w mediach społecznościowych, że w tym przypadku nie mamy do czynienia "ze zgromadzeniem w trybie ustawy".

W piątek do sprawy odniósł się także rzecznik resortu zdrowia. - Nie znam przebiegu wszystkich uroczystości w kraju, więc trudno mi się odnosić do tego, jak wygląda konkretny przebieg konkretnej uroczystości. Są odpowiednie służby, nie jest to Ministerstwo Zdrowia. My nie monitorujemy, jak wyglądają wszystkie uroczystości w kraju. Naprawdę są do tego odpowiednie służby - skomentował.