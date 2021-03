"Ludzie wierzyli, że ta dyscyplina coś da. Potem mieliśmy kilka skandalicznych wydarzeń"

Od środy liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem codziennie przekracza 25 tysięcy. Liczby te w kończącym się tygodniu są zbliżone do listopadowych, czyli z poprzedniej, jesiennej fali epidemii. To wtedy (7 listopada) informowano o najwyższym dobowym bilansie 27 875 infekcji. Gorsze niż jesienią są przy tym statystyki liczby hospitalizowanych osób z COVID-19 i zajętych przez nie respiratorów.

Leszczyna: dużo zaniedbań, niewybaczalne błędy

Pasławska: lockdown jest ogromnym wyrzeczeniem

- Kolejne błędy to podstawianie samolotów i transferowanie tego wirusa - wymieniała, nawiązując do transportu Polaków z Wielkiej Brytanii przed Wigilią.

Według Pasławskiej "lockdown jest ogromnym wyrzeczeniem dla społeczeństwa". - Widzimy sytuacje, że obywatele nie muszą przestrzegać prawa, a politycy PiS-u są mistrzami w jego unikaniu. To powoduje pewne rozprężenie, społeczeństwo nie ma już dzisiaj zaufania do efektywności walki z pandemią.

Sellin: mutacja brytyjska pojawiła się później niż po świętach Bożego Narodzenia

Sellin zwrócił uwagę, że w pierwszej połowie stycznia tego roku "brytyjski koronawirus w Polsce odpowiadał za pięć procent zakażeń". - Teraz jest to 60, 80 procent, tak że on pojawił się później - twierdził.

Czarzasty: brak konsekwencji u rządu

- Potem mieliśmy kilka skandalicznych wydarzeń. Nie mówię już o prezydencie i o wyborach prezydenckich, bo nie raz o tym rozmawialiśmy, ale proszę zobaczyć, co się zdarzyło na urodzinach Radia Maryja, gdzie szef sanepidu, który to badał, poinformował, że tam nic złego się nie działo, a trzy czwarte ludzi było w sali bez masek - przypomniał.

Dziambor: przedsiębiorcy nie wytrzymują zamknięć

Artur Dziambor z Konfederacji zwrócił uwagę na zamknięte od dłuższego czasu siłownie i kluby sportowe. - Zadzwoniła do mnie właścicielka siłowni, na którą chodzę. Jeżeli chodzi o siłownie, to według oficjalnych danych Polskiej Federacji Fitness jedynie 15 procent wpadło w widełki tarczy antykryzysowej. Pozostałe 85 procent dostało informację brzmiącą: "spadajcie na drzewo" - opisał.

Wyjaśnił, że właścicielka siłowni zadzwoniła z pytaniem, czy "jak już kiedyś otworzą, może za miesiąc, może za dwa, bo nigdy nie wiadomo, kiedy łaskawcy z PiS-u stwierdzą, że już można, to czy byłby skory wrócić". - Dlaczego ona dzwoni z takim pytaniem? Bo sonduje, czy jest jeszcze sens dalej zapożyczać się, płacić 20 tysięcy czynszu, a potem, gdy otworzy w maju lub czerwcu, klienci nie wrócą. Bo jeżeli nie wrócą, to płacenie czynszu i zapożyczanie się nie ma sensu - tłumaczył.

Dera: wszyscy przegrywamy z wirusem jako ludzkość

Andrzej Dera z kancelarii prezydenta uznał, że o wysoką liczbę zgonów w Polsce odparł warto pytać "specjalistów, a nie robić z tego walki politycznej". Uznał, że koronawirus "to nie jest jedna przyczyna zależności, dlaczego ludzie umierają, jest ich znacznie więcej". - To nie rola polityków, żeby tym epatować, tylko mówić o tym, jak jako społeczeństwo powinniśmy reagować na to, co się dzieje - oświadczył.