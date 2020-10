Politycy na bakier z przestrzeganiem zasad. "Nie ma świętych krów, wirus potrafi dopaść każdego"

Posłowie, senatorowie, przedstawiciele rządu to bez wątpienia osoby, które powinny być wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. - Spójność pomiędzy głoszonymi prawdami, ideami, a tym, co pokazujemy, co robimy, jest niezbędna – twierdzi politolog prof. Anna Pacześniak. - W przeciwnym razie obywatele zaczynają kwestionować jakiekolwiek zasady, które politycy nam wpajają – dodaje.