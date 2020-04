Policja: ponad tysiąc mandatów w ciągu doby za nieprzestrzeganie obostrzeń

W ciągu ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 125 tysięcy osób, które przebywają na kwarantannie. W około 285 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia, kwalifikujące się do wymierzenia grzywny - poinformował w poniedziałek komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

Jak przekazał Opas, w związku z naruszeniem obowiązujących ograniczeń wystawiono 1004 mandaty, a w 514 przypadkach skierowano wnioski do sądu.

Co grozi za łamanie kwarantanny?

Kara, która może być nałożona na osobę łamiącą kwarantannę, a także na osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zgromadzeń w miejscu publicznym, może wynosić nawet 30 tysięcy złotych. Osobom, które mając świadomość zakażenia koronawirusem, narażają na to zakażenie innych, grozi do pięciu lat więzienia, a w przypadku narażenia wielu osób - do 10 lat.