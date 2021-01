Platforma chce powołać komisję śledczą w sprawie walki z pandemią. Terlecki: nie ma szans

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka powiedział na środowej konferencji prasowej, że nie ulega wątpliwości, iż obecna władza nie zdała egzaminu "jeśli chodzi o organizację systemu szczepień" oraz "jeśli chodzi o walkę z pandemią". - Dziś najważniejszą rzeczą jest sprostać wyzwaniu, ale również rozliczyć osoby, które świadomie lub nie, ale naraziły zdrowie i życie Polaków - powiedział Budka. Według niego "jest cały obszar działalności, w którym rodzą się poważne wątpliwości co do motywów działania tej władzy". - Ostatnia informacja, która zmroziła Polaków, jest o tym, że rząd świadomie zrezygnował z 15 milionów szczepionek - powiedział szef PO. Według niego, "przez to dziś po pierwsze skończyły się zapisy na szczepienia", ale również "proporcjonalnie zmniejszyła się liczba szczepionek, która trafiła do Polski".