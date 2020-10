"Myśleliśmy, że już naprawdę umieramy, bo było tak źle"

Nie kaszleliśmy, nie mieliśmy gorączki. Dlatego pogotowie nie chciało przyjechać do nas - mówiła w "Tak jest" Lidia Czyż, autorka książek, która zachorowała na COVID-19. Opowiadała o objawach, jakie rozwinęły się u niej i jej męża po zakażeniu koronawirusem. - To była sobota, a we wtorek z mężem myśleliśmy, że już naprawdę umieramy - mówiła. Tomasz Karauda, lekarz chorób płuc i drugi gość programu przyznał, że w obecnej sytuacji epidemicznej medycy "z niepokojem patrzą w przyszłość".