"Ze szczepieniem jest związanych bardzo wiele poglądów, niekoniecznie bazujących na wiedzy"

Osoby starsze często po prostu, najnormalniej w świecie, obawiają się szczepień. Apeluję, żeby zacząć rozmawiać w rodzinach, ale bardzo delikatnie - powiedziała w "Faktach po Faktach" psycholożka i socjolożka doktor Joanna Heidtman. Analityk do spraw zdrowotnych Piotr Żakowiecki z Polityki Insight ocenił, że zapowiedziana przez rząd kampania informacyjna dotycząca szczepionki "powinna dać narzędzia" do takich rodzinnych dyskusji.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę cztery etapy procesu szczepienia na COVID-19. Jest to: rejestracja przez internet albo metodami tradycyjnymi; zgłoszenie do punktu szczepień; pierwsze szczepienia i obserwacja po szczepieniu; po 21 dniach powtórzenie szczepienia, ale już bez rejestracji . Szef rządu przekazał, że "szczepionka będzie darmowa dla wszystkich tych, którzy będą chcieli, będzie też dobrowolna". Dodał, że "mniej więcej za dwa miesiące będziemy mogli przeprowadzić szczepienia". Jak powiedział, pierwszymi szczepionym grupami będą: pracownicy ochrony zdrowia, mieszkańcy domów pomocy społecznej i pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60. roku życia i służby pracujące przy COVID-19 (policja, wojsko).

Psycholożka: mamy dużą pracę edukacyjną do wykonania, żeby ludzie chcieli się szczepić

O szczepionkach na COVID-19 rozmawiali w "Faktach po Faktach" analityk do spraw zdrowotnych Piotr Żakowiecki z Polityki Insight oraz doktor Joanna Heidtman, psycholożka i socjolożka.

Heidtman zauważyła, że "ze szczepieniem (...) jest związanych bardzo wiele poglądów, które ludzie sobie powyrabiali, niekoniecznie bazujących na wiedzy". - Więc jest masa niepokoju, masa niepewności, jest mnóstwo mitów, które jednak stały się podglądami ludzi. Więc jeszcze mamy dużą pracę edukacyjną, społeczną do wykonania, żeby ci ludzie chcieli się szczepić - wskazywała.

Jak przekonać osoby, które nie chcą się zaszczepić na koronawirusa, żeby to jednak zrobiły? - Są takie grupy i takie poglądy dosyć ekstremalne, żeby nie powiedzieć wręcz podchodzące pod jakieś spiskowe teorie, związane z przekonaniem, że szczepić się nie należy, że to jest jakieś zło związane z koncernami, które chcą nam zrobić krzywdę i tak dalej. Tam przede wszystkim nie należy się jakoś gwałtownie konfrontować, bo to niestety jeszcze wzbudza opór - wyjaśniała dr Heidtman.