"Cały czas wierzyłem, że to nie dotyczy mnie". Rozmowa z pacjentem, u którego stwierdzono koronawirusa

Zobaczyłem, że mam temperaturę. Zaskoczyłem się totalnie. Sprawdzałem na dwa termometry, trzy czy cztery razy. Ale jak rano zobaczyłem trzydzieści dziewięć i trzy, to zapaliło mi się światło - mówił w rozmowie z "Super Expressem" mieszkaniec Cybinki, u którego jako pierwszego w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. - Cały czas wierzyłem, że to nie dotyczy mnie - dodał.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono w środę. Zakażony mężczyzna, mieszkaniec Cybinki w województwie lubuskim, przyjechał autokarem z Niemiec. Przebywa w szpitalu w Zielonej Górze.

Szumowski: mamy pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce

"Cały czas wierzyłem, że to nie dotyczy mnie"

W rozmowie z "Super Expressem" mężczyzna po raz pierwszy opowiedział publicznie o tym, jak dowiedział się, że jest zakażony i jak wyglądały pierwsze dni po powrocie z Niemiec.

- Cały czas wierzyłem, że to nie dotyczy mnie. Ja tego nie przyjmowałem (...), wolałem dmuchać na zimne (...). Wszystko było fajnie w poniedziałek, we wtorek - bo we wtorek miały przyjść wyniki. Ale jakoś nie przyszły. Zacząłem się denerwować pod koniec wieczora, bo głównie chodziło mi o moje dzieci i wnuki - mówił.

Został zapytany o swą reakcję na informację o pozytywnym wyniku jego próbki.

- Gdzieś słyszałem plotkę, już wieczorem, że jestem chory, że wynik będzie pozytywny. Byłem troszeczkę nastraszony (...). Do pewnego momentu człowiek czeka, ale potem zaczyna się zastanawiać. Gdzieś o godzinie 9 dostałem informację, że jest wynik pozytywny, że otrzymali go około drugiej w nocy. Powiedziałem tylko, że jak otrzymali go w nocy, to czemu ja go nie otrzymałem w nocy (...), wtedy bym powiadomił swoją rodzinę i innych - mówił.

- Podchodzę do śmierci dość normalnie, nie panikuję, nie chciałbym, żeby ktoś się smucił, tylko nawet na moim pogrzebie się weselił. Taka jest kolej rzeczy - kontynuował.

Lekarz o stanie pacjenta z koronawirusem

"Zapaliło mi się światło"

Pacjent opowiadał o tym, kiedy zauważył pierwsze niepokojące objawy.

- Cały dzień (w niedzielę - red.) chodziłem, załatwiałem swoje sprawy, musiałem się rozpakować. Przygotowałem sobie działanie na poniedziałek, ułożyłem sobie sprawy. A wieczorem zobaczyłem, że mam temperaturę. Zaskoczyłem się totalnie. Sprawdzałem temperaturę na dwa termometry, trzy czy cztery razy. Wziąłem biseptol i byłem pewny, że rano jestem gotów wszystko ciągnąć. Ale jak rano zobaczyłem trzydzieści dziewięć i trzy, to zapaliło mi się światło. Mówię sobie: zobaczymy, jaką temperaturę mogę osiągnąć.

Dyrektor szpitala o pacjencie z koronawirusem

"Nie chciałem robić popłochu wśród społeczeństwa"

Relacjonował, że skontaktował się z córką i ta doradziła mu, żeby powiadomić sanepid w Słubicach.

- Nasza przychodnia skierowała mnie, żebym sam zadzwonił. Zadzwoniłem do sanepidu, myślałem, że to idzie w jakiś sposób automatycznie, ale ja rozumiem, że to pierwszy przypadek (…). Dzwonię do sanepidu, a potem ta pani mówi mi, żeby dzwonił do (szpitala - red. )zakaźnego (…). W końcu jakoś tak wyszło, że karetka przyjechała około godziny 9, to było rano. Przez ten czas z nikim się nie kontaktowałem (…), nie chciałem robić popłochu wśród społeczeństwa - tłumaczył.

Karetka przetransportowała go do szpitala w Zielonej Górze. - Tu było już wszytko przygotowane, trafiłem od razu do pokoju, i byłem zadowolony, że tu jestem - mówił dalej.

- Nie mam już tak wysokiej temperatury, mam teraz około 37,4, ale potrafiło być też tak, że miałem 36,4. W niektórych momentach czuję się lepiej, w niektórych gorzej. Kaszel, gardło, głowa... W tej chwili jestem na tabletkach (…), jest lepiej, przychodzi lekarz - mówił. - Chcę też uspokoić społeczeństwo - podkreślił pacjent. - Jest dobrze, nie mam do nikogo pretensji. (...) Jestem wdzięczny za każdy miły gest - mówił.

Rozmowa z mieszkańcem Cybinki, u którego potwierdzono przypadek koronawirusa

Infolinia

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w piątek, że od osób podróżujących autokarem z mężczyzną, u którego wykryto zakażenie koronawirusem, pobrano próbki do badań. - Te wyniki, które do nas spłynęły, pokazują wynik ujemny - przekazał.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 roku do 6 marca zanotowano około 100 tysięcy potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym ponad 3 tysiące zgonów.

Źródło: Super Express, TVN24