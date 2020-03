"Nikt tego nie wie, czy to już się zaczęło, czy dopiero zacznie"

Jego zdaniem, obecna sytuacja potrwa "tyle, ile powinna potrwać i koniec będzie wtedy". - To jest tak, jak z patrzeniem się na przystanku na rozkład, kiedy przyjedzie autobus. Jak przyjedzie, to będzie wtedy. Rzucanie jakimikolwiek datami mija się z celem i jest bez sensu. Nikt tego nie wie, czy to już się zaczęło, czy dopiero zacznie, jakie to będzie miało natężenie, jaki przebieg. Prognozowanie? Statystyka jest genialną nauką. Każdy to co chce, jest w stanie wykazać - ocenia.

"Ludzie nie mają świadomości, że to już się dzieje parę metrów od nas"

- To już się trochę zmieniło, ale jeszcze parę dni temu najgorszym było to, że wracałem do domu i widziałem bulwary wiślane pełne ludzi, którzy się fajnie bawią. A człowiek jest odcięty od rodziny - zwraca uwagę. Dodał, że to, co miałby do przekazania tym ludziom, nie nadaje się do publikacji. - Nie da się tego ubrać w słowa. Ludzie prowadzą sielankowy tryb życia, czują się wolni. Myślą, że to ich nie spotka, zakładają, że są młodzi, wysportowani, pełni energii i pasji i to ich ominie. Po zderzeniu się z rzeczywistością jest już za późno. Siedzenie i biadolenie, że można było zostać w domu, nie zakazić przez przypadek mamę czy babcię - to już za późno. Ludzie nie mają świadomości, że to już się dzieje parę metrów od nas - mówi.