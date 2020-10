"Zaczyna się robić niebezpiecznie, bo jak było mało pielęgniarek, to teraz jest jeszcze mniej"

Pielęgniarka: z brakiem personelu medycznego borykamy się od dwudziestu lat

Iwona Borchulska podkreśliła, że "z brakiem personelu medycznego to my się już borykamy od dwudziestu lat" i w obecnej sytuacji "lepiej nie będzie". - Teraz doszło do tego to, że my mamy koło 30 procent pielęgniarek, które mają już prawa emerytalne i które pracują (...) - a trzeba powiedzieć jasno, że to są osoby plus 60 i one są w grupie ryzyka. Dlatego idą na L4, bo mają przecież choroby współistniejące - zwróciła uwagę.