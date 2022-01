Koronawirus w Polsce, piąta fala. Doktor Konstanty Szułdrzyński: nie mamy żadnych szans na jej poskromienie

Szułdrzyński: nie mamy szans na poskromienie tej fali, możemy ją jedynie zahamować

- Możemy starać się troszeczkę tę falę spowalniać. Spowalnianie jej jest związane z tym, czy nosimy maseczki, czy respektujemy ograniczenia liczby osób w zamkniętych pomieszczeniach. Możemy zahamować, ale nie możemy zatrzymać tej fali - dodał. Apelował o szczepienie się przeciw COVID-19 i przyjmowanie trzeciej dawki szczepionki, by zyskać dodatkową odporność.

Zdaniem Szułdrzyńskiego "w tej chwili najważniejsze są dwa aspekty". - Jeden to utrzymanie ciągłości działania państwa, żeby służby i urzędy były w stanie działać. To może być trudne ze względu na masowe absencje. A drugi problem to kwestia przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Za tym idzie kolejny problem, bo część tych pacjentów umrze - powiedział gość TVN24.