Dworczyk: Personel medyczny będzie zwolniony z kwarantanny. Przepisy zmieniono dziś w nocy

Dziś w nocy zostały zmienione przepisy w taki sposób, że personel medyczny będzie zwolniony z kwarantanny - poinformował we wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wskazywał, że codziennie przed przystąpieniem do pracy medycy będą mogli być weryfikowani. Poinformował także o tym, że w przyszłym tygodniu do Sejmu trafi projekt, który ułatwi podejmowanie pracy lekarzom z zagranicy.