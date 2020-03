"Jeśli obecny stan potrwa miesiąc lub dłużej, zacznie się kłopot"

Gość TVN24 był pytany, jak personel szpitalny jest przygotowany na ewentualny kontakt z pacjentami zakażonymi koronawirusem. - Na tym etapie w szpitalu sobie jakoś radzimy i jesteśmy przygotowani - powiedział Paweł Gonerko, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa opieki nad matką i dzieckiem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie. - Liczymy jednak na dodatkowe wyposażenie. Trzeba pamiętać, że koleżanki i koledzy pracują w warunkach ambulatoryjnych. Nikt o tym nie mówi, że te osoby, a także pielęgniarki w przychodniach, muszą otrzymać zabezpieczenie w postaci fartuchów i masek. To jest zadanie rządu - dodał pediatra.

"Dzisiaj w Polsce umrze tysiąc osób"

Gonerko na pytanie, jak epidemia koronawirusa wpłynie na funkcjonowanie szpitala, odpowiedział, że "wszystko zależy od tego, jak długo będzie to trwało". - To, że będzie przesunięcie jedno, dwutygodniowe, to jeszcze nie będzie problemu, ale jeśli obecny stan potrwa miesiąc lub dłużej, to zacznie się kłopot. Tu jest bardzo istotna rola władz, państwo rozmawiacie z ministrami to zapytajcie: jak zamierzają zabezpieczyć powszechną opiekę zdrowotną - dodał pediatra.