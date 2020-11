Paweł Rabiej: Chciałbym powiedzieć przepraszam. To był błąd

Każdy po przejściu COVID-u ma prawo do tego, żeby wrócić do pełni swojej formy i taka była moja motywacja. (...) Czy to był błąd? Tak, to był błąd - powiedział w programie "Sprawdzam" Paweł Rabiej, były już wiceprezydent Warszawy. Został zwolniony po tym, jak wyszło na jaw, że udał się na urlop w czasie, kiedy stolica walczy z pandemią. - Każdy człowiek może popełnić błąd, ale nie każdy błąd przekreśla człowieka - dodał.