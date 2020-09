Trzy "poważne źródła" nowych zakażeń i "pułapka dużych miast"

"Obostrzenia są czymś naturalnym w momencie, w którym rośnie liczba zakażeń"

Zapytany o to, czy należy przywrócić część obostrzeń, doktor Grzesiowski przyznał, że "obostrzenia są czymś naturalnym w momencie, w którym rośnie liczba zakażeń, a szczególnie kiedy są to zakażenia objawowe". - Nie mówię tu o całkowitym lockdownie, ale o tych strefach czerwonych i żółtych, czyli tych ograniczeniach przede wszystkim masowych spotkań w zamkniętych przestrzeniach - tłumaczył.

"Ostatnie dwa tygodnie to jest zmiana sytemu testowania"

- Ostatnie dwa tygodnie to jest zmiana sytemu testowania. Ten wzrost liczby wykrytych przypadków to efekt tej strategii. Testujemy bardziej osoby objawowe, kiedyś testowaliśmy osoby bezobjawowe, w kwarantannach czy kończące izolacje - zwrócił uwagę Paweł Grzesiowski.

Według gościa TVN24, "największym wyzwaniem jest koordynacja systemu ochrony zdrowia i permanentne przypominanie wszystkim o konieczności noszenia maseczek". - Wiemy ponad wszelką wątpliwość, że maska jest w stanie zatrzymać 80 procent emitowanego wirusa. Jeżeli nosimy maseczki, to liczba zakażeń będzie mniejsza, a są takie badania, które mówią, że nawet jeżeli ktoś, kto nosi maskę, ulegnie zakażeniu, to dawka wirusa jest mniejsza i choruje lżej - mówił.

- Co do sytemu ochrony zdrowia, to widzimy bardzo duże zamieszanie. Weszły nowe zasady, ale bez przygotowania. Lekarze rodzinni chcieliby już kierować na testy, ale nie zawsze mogą, bo nie wszystko sprawnie funkcjonuje. Szpitale powiatowe, które miały przejąć ciężar pierwszej grupy pacjentów wymagających pomocy, mają mieć łóżka izolacyjne, które nie do końca zostały zdefiniowane - tłumaczył.