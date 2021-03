"Jeżeli nie będziemy w stanie pomóc szpitalom, to zacznie się sytuacja dramatyczna"

Nie mam najlepszych oczekiwań na najbliższe dwa, trzy tygodnie - podkreślił w TVN24 ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 doktor Paweł Grzesiowski, komentując nowe obostrzenia, ogłoszone w czwartek przez premiera i ministra zdrowia. Przyznał, że "nie jest za tym, aby ograniczać w sposób nieuzasadniony mobilność, prawo do przemieszczania się", ale uznał, że dotychczasowy, częściowy lockdown nie poprawia sytuacji w szpitalach. Zdaniem Grzesiowskiego wszystkie decyzje o ograniczeniach, które były do tej pory podejmowane, "były o miesiąc spóźnione".