"Możemy wychodzić na spacer, ale w taki sposób, żeby nie spotykać się w dużych grupach"

Paweł Grzesiowski podkreślił na antenie TVN24, że spacerowanie w tłumie nie jest bezpieczne. - Mam na myśli zbiorowiska ludzi powyżej dwóch-trzech osób. Jednak spacerujący w pojedynkę to dobry znak, bo nie mamy w tej chwili zakazu opuszczania mieszkania, oczywiście poza kwarantanną. Możemy wychodzić do sklepu, na spacer, ale w taki sposób, żeby nie spotykać się w dużych grupach. Rzecz polega na tym, że wirus przenosi się drogą aerozolu rozpryskiwanego na odległość dwóch metrów - wyjaśnił ekspert.

Metr odległości na świeżym powietrzu

- Jeśli zatem spacerujemy, jeździmy na rowerze w pojedynkę lub z partnerem albo partnerką, nie jest to problem. Zwłaszcza, że robimy to z osobą, z którą mieszkamy. Ale jeśli spacer ma polegać na tym, że mamy się gdzieś spotkać w grupie, zaprzeczymy w ten sposób zaleceniom, żeby nie komunikować się z bliskiej odległości. Oczywiście nie da się utrzymać ludzi w czterech ścianach. Lepiej jest im pozwolić na wyjście, ale z zachowaniem środków ostrożności. Na świeżym powietrzu może to być metr odległości między osobami, bo wirus ulega rozproszeniu. Zaś w zamkniętym pomieszczeniu odległości powinna wynosić dwa metry - dodał.