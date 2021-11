Grzesiowski: epidemia jest w tej chwili poza kontrolą, a statystyki są znacznie niedoszacowane

Zaznaczył, że oficjalne statystyki wskazują, że od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się ponad trzy miliony osób, zmarło 77 tysięcy chorych. Jego zdaniem dane te są znacznie niedoszacowane. - Szacujemy, że prawdziwa liczba zakażeń w Polsce przekroczyła ponad 15 mln, a liczba zgonów około 140 tysiące. Musimy patrzeć na COVID nie tak, jakby chciał wirus, byśmy myśleli, że jest to choroba rzadka i rzadko prowadząca do ciężkich powikłań - powiedział Grzesiowski.

Grzesiowski: lokalne obostrzenia powinny być już dawno wprowadzone

- Wszelkie imprezy masowe odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach powinny być pierwszym działaniem ograniczającym. Jak również wprowadzenie zasady masek jako obowiązkowej. Tu już nie ma dyskusji, to powinien być obowiązek ustawowy (...). Kolejna sprawa to element z rozróżniania osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Nie ma wątpliwości, że osoba niezaszczepiona jest bardziej niebezpieczna dla otoczenia - przenosi wirusa dłużej i bardziej intensywnie - mówił ekspert NRL.

"Wirus nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa"

Dlatego też zaapelował o to, by się szczepić, bo szczepienia ograniczają ryzyko śmierci. Niezwykle istotną kwestią - w jego opinii - jest przyjęcie dawki przypominającej. - Apelujemy do wszystkich, aby przyjmowali trzecią dawkę. Należy się z tym spieszyć. To powinien być jeden z ważniejszych celów - stwierdził.