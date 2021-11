"Będę Państwu wdzięczny do końca życia i będę się regularnie szczepił". Podziękowania od pacjenta z COVID-19

"Dziękuję Państwu serdecznie za cały wysiłek i trud włożony w leczenie mnie i opiekę nade mną" - czytamy w liście do pracowników ochrony zdrowia opublikowanym w mediach społecznościowych. Podano, że napisał go pacjent, który "właśnie został wypisany z oddziału Covidowego". "Do czasu zachorowania nie zdawałem sobie sprawy, ile to zachodu, trudu i nakładów pracy i finansowych potrzeba, aby można było się mną zająć. Będę Państwu wdzięczny do końca życia i będę się regularnie szczepił" - napisał autor podziękowań.

W poniedziałek na facebookowej grupie "Ratownictwo Medyczne - łączy nas wspólna pasja" opublikowano zdjęcie odręcznie napisanego listu. Jak podano, zostawił go na sali pacjent, który "właśnie został wypisany z oddziału Covidowego". "42-letni mężczyzna nie był wcześniej zaszczepiony przeciw COVID - 19" - dodano.

"Dziękuję Państwu serdecznie za cały wysiłek i trud włożony w leczenie mnie i opiekę nade mną" - czytamy w opublikowanym liście. "Do czasu zachorowania nie zdawałem sobie sprawy, ile to zachodu, trudu i nakładów pracy i finansowych potrzeba, aby można było się mną zająć. Będę Państwu wdzięczny do końca życia i będę się regularnie szczepił" - napisano dalej.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 19 936 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Przed tygodniem MZ informowało o 16 590 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 3346. To wzrost o 20 procent. Resort przekazał we wtorek także, że zmarło 398 osób chorujących na COVID-19, z których 287 miało choroby współistniejące.

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 3 377 698 infekcji, zmarło 81 228 osób zakażonych.

Do tej pory - według informacji zamieszczonych na rządowej stronie - podano 40 686 596 dawek różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 20 644 940 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 20 280 698 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Autor:akr

Źródło: tvn24.pl