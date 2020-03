Ratownik: Niektórzy pacjenci zatajają informacje. Jeżeli my zachorujemy, szanse na ratunek będą mniejsze

"Z dnia na dzień mamy coraz mniej sprzętu"

Maciej Koperski, ratownik i instruktor ratownictwa medycznego, był w sobotę wieczorem gościem TVN24. Podkreślał, że to ratownicy medyczni "działają na pierwszej linii frontu i są pierwszymi, którzy stykają się z chorą osobą".

Przyznał, że ratownicy "z dnia na dzień mają coraz mniej sprzętu". - Stąd mile widziane są wszystkie oddolne akcje dodatkowego zaopatrywania szpitali - dodał. - Nie jesteśmy w stanie do każdego pacjenta ubrać się w skafander, który byłby zalecany. Dlatego bardzo ważny jest wywiad medyczny przeprowadzony przez dyspozytorów. Ważne jest, co chorzy powiedzą dyspozytorowi. Dzięki temu mamy szansę uchronić się przed zakażeniem i nieść pomoc innym osobom - podkreślał Koperski.

"Jeżeli my zachorujemy, szanse na ratunek będą mniejsze"

- Część objawów jest również zatajana przez pacjentów. Byłem świadkiem sytuacji, gdy pacjent dopiero po przewiezieniu do szpitala przyznał się do pewnych objawów. Przyczyn duszności u pacjentów jest wiele. Nie jesteśmy w stanie tego wstępnie zdiagnozować. Kiedy pacjent trafia na SOR i dopiero tam przyznaje się do dodatkowych objawów, a zespół ratowników zdąży w tym czasie wrócić na stację, gdzie stacjonują trzy zespoły - wyłącza trzy zespoły na okres kwarantanny - powiedział Koperski.