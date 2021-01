"I tak zostanę pociągnięta do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie przez ten sąd, to przez inne sądy"

Gdyby rząd zadeklarował, że pokrywa wszystkie koszty, to nie ma problemu - mówią przedsiębiorcy, ale rząd tak nie robi. Dlatego właściciele jak mówili, tak robią i mimo zakazu szykują się do otwarcia swoich firm i do walki o swoje prawa. Materiał magazynu "Polska i Świat".