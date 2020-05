Nieliczne dzieci wróciły do żłobków i przedszkoli. "Nie jestem wyrodną matką, ale muszę pracować"

Wiele samorządów nie zdecydowało się na uruchomienie w środę żłobków i przedszkoli, ale taką decyzję podjęły dyrekcje wielu prywatnych placówek. - Dla nas to walka o życie, a i rodzice są nam wdzięczni - tłumaczą właściciele.

Ewa ma dwóch synów 2-latka i 5-latka. W środę rano obu chłopców zaprowadziła do żłobka i przedszkola. - W Poznaniu, gdzie mieszkamy, samorząd nie zdecydował się jeszcze na otwarcie placówek, ale nasi chłopcy chodzą do placówek niepublicznych - opowiada. - Długo zastanawialiśmy się, czy powinni już wrócić do żłobka i przedszkola, ale trochę nie mamy wyjścia. Mąż pracuje w innym mieście, ja przez ostatnie dwa miesiące korzystałam z zasiłku, ale czuję, że już powinnam wrócić do pracy. Wiem, że pewnie przeczytam o sobie, że jestem wyrodną matką i robię to dla własnej wygody, ale ja po prostu muszę pracować - dodaje.

Ludzie jeszcze się boją

Ewa zapewnia, że podjęli z mężem decyzję o posłaniu chłopców do placówek, bo mają przekonanie, iż te dobrze się przygotowały (żłobek i przedszkole działają w jednym budynku). - Dyrekcja na bieżąco informowała nas o planach i przygotowaniach - opowiada Ewa. - Podchodzę do tego zadaniowo, wiem, że to nie jest normalna sytuacja. Wszyscy staramy się sobie jakoś pomagać. Dzień przed rozpoczęciem zajęć dostaliśmy regulamin i wytyczne na przykład dziecko może odprowadzać tylko jeden rodzic, w szatni w jednym momencie mogą być tylko dwie pary, inni muszą poczekać przed bramą - opisuje.

W środę w żłobku i przedszkolu Ewy nie było tłumów. - Więc nie było też kolejki. Ludzie się trochę boją, jeszcze nie wiedzą jak to wygląda, ja to rozumiem. Myślę jednak, że z każdym dniem dzieci będzie więcej - dodaje.

Rodzice nie mogą ścigąć maseczek na terenie placówki, muszą też zadbać o dezynfekcje rąk dzieci. - Pani, która odbierała chłopców na wejściu miała rękawiczki i maseczkę, ale potem na salach opiekunki już ich nie mają - opowiada Ewa. Przekazując synów opiekunkom musiała złożyć też oświadczenie, że zapoznała się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

"I tak słyszymy, że jesteśmy krwiopijcami"

Właścicielka jednego z niepublicznych przedszkoli zaznacza, że o swojej działalności opowie tylko anonimowo. - I bez tego słyszę, że jesteśmy krwiopijcami, którzy ryzykują zdrowie dzieci i otwierają placówkę, bo się boją o własny biznes. Ale rodzice, którzy mają u nas dzieci, są wdzięczni, że daliśmy radę otworzyć przedszkole już dziś. Naprawdę, nie wszyscy mogą pracować z dziećmi - dodaje. I podkreśla, że w placówce "wszystko zdezynfekowano" i zastosowano się do ministerialnych wytycznych.

Jednym z nielicznych dużych miast, które zdecydowały się otworzyć placówki jest Rzeszów. Miasto, zanim podjęło decyzję o uruchomieniu placówek, zapytało rodziców, czy poślą do nich swoje dzieci. W przypadku żłobków taką deklarację złożyło 15 proc. rodziców, a w przypadku przedszkoli – 25 proc. W praktyce dzieci było mniej. Do żłobków w całym mieście przyszło tylko 102 dzieci z 1360 wszystkich zapisanych, a do przedszkoli 410 z 6 329 zapisanych.

Przedszkole chce wiedzieć, kto z rodziców walczy z COVID-19 1.05. | Ankieta, która dotarła do rodziców dzieci z przedszkola miejskiego numer 133 zawierała trzy pytania - w tym jedno o to, czy rodzice pracują w służbie zdrowia, służbach mundurowych lub placówce, która pomaga w walce z pandemią. - Zmroziło mnie. Wygląda to jak próba dyskryminacji - mówią przedstawiciele pogotowia, którzy skontaktowali się z naszą redakcją. Miasto tłumaczy, że ankieta co prawda wygląda niezręcznie, ale nie chodziło o dyskryminację. - Było wręcz przeciwnie - podkreślają. TVN24 Łódź

"Kolosalny zamęt"

- Wczoraj (we wtorek - red.) rozmawiałem z szefową wydziału oświaty w mieście w województwie łódzkim - opowiada Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - I mówi mi: "miałam to wszystko ogarnięte, dwa dni walczyłam, wchodzę na stronę MEN, a tam znów nowe wytyczne!". Jest kolosalny zamęt, widać brak przepływu informacji między ministrem edukacji i zdrowia. Nauczyciele są zaniepokojeni. Dlatego ZNP zaapelowało, żeby wszyscy pracownicy oświaty byli badani na koronawirusa. To kwestia zdrowia i życia - dodaje.

"My się po prostu boimy. Nauczyciele mogą odmówić przyjścia do pracy i cały plan runie" TVN24

6 maja nie otworzyły swoich placówek m.in. władze Poznania, Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy. Wałbrzych i Lubin planują to zrobić 11 maja, w Warszawie mówią o 18 maja. Część samorządów wciąż jeszcze bada swoje możliwości.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl