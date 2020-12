"Są osoby, które oddają od pół roku osocze i nadal utrzymuje się u nich wysoki poziom przeciwciał"

Jeszcze niedawno temu 29-letni Witold Łaszek bał się igieł. Ozdrowieniec do warszawskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapraszany był już siedem razy. - Moje demony ze szkoły podstawowej i szczepionek już zupełnie zostały pokonane – zapewnia. Zachorował na początku pandemii - w marcu - to wtedy wrócił z Francji już osłabiony, potem pojawiła się gorączka. W izolacji domowej spędził 40 dni. We wrześniu oddał ostatnią porcję osocza.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie dawców osocza jest coraz więcej – około miesiąc temu pojawiało się 10-12 osób dziennie - teraz nawet pięć raz więcej. To między innymi dlatego, że więcej osób choruje, powiększa się więc zastęp ozdrowieńców, ale nie tylko - działają apele o oddawanie osocza. Poprawia się też organizacja pobrań. - Możemy przyjąć więcej osób, dokupiliśmy separatory, uruchomiliśmy dodatkowe stanowiska do poboru – mówi Joanna Wojewoda z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dawców przybywa też na Podlasiu - tylko w listopadzie do Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku zgłosiło się 500 osób. - rekordzista oddał osocze 11 razy. - Po przebyciu zakażenia w stopniu średniociężkim, umiarkowanym, z hospitalizacją trwającą trzy tygodnie przyszedł do nas, żeby się tym osoczem podzielić, bo wiedział jak to jest przejść to zakażenie – mówi Tomasz Wasiluk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.