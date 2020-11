Osocze na wagę złota. "Pacjenci odczuwają spektakularny powrót sił i zdrowia"

Na szczepionkę przyjdzie nam poczekać miesiące, jeśli nie lata - ale to nie oznacza, że nie możemy działać i pomagać już teraz. Osocze ozdrowieńców od osób, które już covidowe piekło mają za sobą, jest na wagę złota. Chętnych do oddania krwi przybywa, ale nadal liczba potrzebujących jest zdecydowanie większa. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Lekarze przypominają: wciąż nie mamy leku na COVID-19. Podanie osocza to jeden ze sposobów walki z koronawirusem. Kuracji poddany został między innymi Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, lekarz, a teraz także pacjent warszawskiego szpitala MSWiA. - Na szczęście minionej nocy dostałem pierwszą dawkę osocza. Mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, że mój stan poprawi się szybciej – mówi.