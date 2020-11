Zmiany zasad kwarantanny. Rozporządzenie opublikowane

- Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście, zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby załatwić takie formalności jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna - przekazał. Jednocześnie w poniedziałkowej noweli rozporządzenia zapisano, że w odniesieniu do osób skierowanych do diagnostyki laboratoryjnej "obowiązku poddania się kwarantannie (...) nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny".