Ministerstwo Zdrowia: nie żyje ósma zakażona osoba

Ministerstwo Zdrowia krótko po godzinie 12 poinformowało o 36 kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci ósmej osoby, u której wcześniej stwierdzono zakażenie koronawirusem. To 83-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Tychach, w województwie śląskim. W sumie w Polsce potwierdzono dotąd 684 przypadki zakażeń.

"Z przykrością informujemy że zmarła ósma osoba zakażona koronawirusem - to 83-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Tychach. Mężczyzna miał choroby współistniejące" - poinformowało.

Wprowadzono stan epidemii

Od piątku 20 marca na terenie Polski obowiązuje stanu epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Szef rządu Mateusz Morawiecki przekazał, że zostaną zaostrzone kary za złamanie kwarantanny. Grzywna wzrośnie z pięciu tysięcy do 30 tysięcy złotych.