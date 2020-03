"Jestem przekonany, że wyjdziemy z tej próby obronną ręką"

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w piątek orędzie. - Działając wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i solidarności, jak dotąd zapobiegliśmy lawinowemu wzrostowi liczby zakażonych - powiedział. Przyznał, że "pustki na ulicach polskich miejscowości to widok daleki od naszych marzeń". - Jednak w obecnej sytuacji budzi on nadzieję. Jest świadectwem mądrości i odpowiedzialności Polaków - podkreślił.

Andrzej Duda stwierdził, że "przed nami decydujący czas, bo zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią". Zaapelował o "jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę".

- Zostańmy w domach. Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Pamiętajmy o doświadczeniach innych państw. Szybko rosnąca liczba zakażeń i zachorowań jest zawsze wynikiem lekkomyślności i lekceważenia podstawowych reguł bezpieczeństwa - podkreślił.

"Każdy obywatel Rzeczypospolitej może liczyć na pomoc swojego państwa"

Prezydent dziękował służbom sanitarnym, medycznym, mundurowym i żołnierzom Wojska Polskiego. - Dziękuję też tym z Państwa, którzy zabezpieczają dostęp do najpotrzebniejszych usług i towarów. Wykazują się Państwo szczególnym hartem ducha. Państwa oddanie i profesjonalizm wzbudzają w sercach Polaków spokój, zaufanie i autentyczny podziw. Inspirują też do udzielania pomocy potrzebującym - dodał.

Przypomniał też o trwającej akcji "Lot do domu". - Dzięki załogom samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT, dzięki pracownikom obsługi lotnisk oraz polskim służbom dyplomatycznym do rodzin i bliskich w kraju powróciło już kilkanaście tysięcy osób. To dowód, że każdy obywatel Rzeczypospolitej może liczyć na pomoc swojego państwa - powiedział.