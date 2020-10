"Rząd uspokaja i mówi, że jest ok. To znaczy, że jest nieprzygotowany i zszokowany"

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło we czwartek 4280 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 . Przekazało także informację o śmierci 76 zakażonych osób. To najwyższy bilans zakażeń i zgonów od początku pandemii. Łącznie w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 111 599 osób, spośród których 2867 zmarło.

"Respiratorów będzie brakowało, miejsc nie wystarczy, a minister Niedzielski uspokaja"

- Rząd nie przygotował Polek i Polaków do tego, co się dzieje. Wzrost liniowy - wczoraj trzy tysiące, dzisiaj cztery tysiące, może jutro pięć tysięcy. To oznacza, że niewydolność służby zdrowia może być już w przyszłym tygodniu. Respiratorów będzie brakowało, miejsc nie wystarczy, a minister (Adam - red.) Niedzielski uspokaja - mówił poseł Lewicy.

Stwierdził, że "szokuje to, że wczoraj premier (Mateusz - red.) Morawiecki nie pojawił się w Sejmie". - Skoro jest wiedza o tym, że jest tak źle, to nie rozumiem, że rząd uspokaja i mówi, że jest ok. To znaczy, że jest nieprzygotowany i sam jest zszokowany tym, co się dzieje - dodał.