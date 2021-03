Szpital tymczasowy w Opolu przyjmie dodatkowych pacjentów

Opolski szpital tymczasowy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym ma przyjąć dodatkowych pacjentów od poniedziałku. Poinformował o tym w niedzielę wojewoda. Placówka przygotowana jest do opieki nad 150 chorymi, jednak ze względu na brak kadry medycznej, zajęte jest co trzecie łóżko.

Głównie pacjenci w stanie ciężkim

Większość z przyjmowanych do szpitala tymczasowego w Opolu pacjentów to osoby w ciężkim stanie. Wśród nich znajdują się także chorzy spoza województwa opolskiego. Wojewoda opolski wystosował apel do środowisk medycznych o zgłaszanie się na dodatkowe dyżury do szpitali covidowych w regionie, "by w pełni umożliwić korzystanie z nowoczesnego sprzętu do ratowania chorych na COVID-19".