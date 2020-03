Telefon na pogotowie, wezwanie: "cukrzyca". A na miejscu? Gorączka i kaszel. #niekłammedyka

O co chodzi? Pacjentom zdarza się zatajać informacje przed lekarzami, czy ratownikami, co uniemożliwia im odpowiednie zabezpieczenie się przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem. Kiedy okazuje się, że taka osoba może być potencjalnie zakażona, pracownicy ochrony zdrowia muszą poddać się kwarantannie do czasu uzyskania wyników testu pacjenta na COVID-19. W najlepszym wypadku, kiedy wynik jest negatywny, po kilku dniach wracają do pracy. W najgorszym - sami będą zakażeni i zostaną wyłączeni z wszelkiej działalności na znacznie dłuższy okres .