"Jeśli SOR zostanie zamknięty, w mieście dojdzie do paraliżu ochrony zdrowia"

Sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach coraz bardziej się komplikuje. Tamtejszy Szpitalny Oddział Ratunkowy - jedyny działający w całym regionie - znalazł się na skraju wydolności. Rzeczniczka placówki twierdzi, że ryzyko zamknięcia jest ogromne, a to oznaczałoby paraliż dla całego miasta.

SOR w szpitalu przy ulicy Grunwaldzkiej to obecnie jedyny w pełni działający oddział ratunkowy w regionie. Drugi SOR, po tym jak pojawił się na nim pacjent z podejrzeniem koronawirusa, działa w trybie ograniczonym.

- W Kielcach zamknięto Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ulicy Kościuszki, nie przyjmuje tam chorych oddział chirurgii, są sparaliżowane oddziały szpitalne między innymi w Czerwonej Górze i Busku-Zdroju. To oznacza, że do SOR WSZ kierowani są praktycznie wszyscy pacjenci z Kielc, a z uwagi na specyfikę placówki trafiają do nas również chorzy w ciężkich stanach z całego regionu świętokrzyskiego. Personel SOR naszego szpitala nie wytrzyma takiej sytuacji - przyznaje rzeczniczka szpitala Anna Mazur-Kałuża.