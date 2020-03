W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier: odwołujemy wszystkie imprezy masowe

- Na porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - poinformował na konferencji we wtorek przed południem premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że szczegółowa definicja takich imprez znajduje się w artykule 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Przypomniał, że Światowa Organizacja Zdrowia "proponuje podjęcie radykalnych działań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa". - My chcemy bardziej zapobiegać niż leczyć. Bardziej prewencja niż późniejsze skutki, które mogą być bardzo niedobre dla społeczeństwa. (...) Chcemy być odpowiedzialni, chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą - powiedział Morawiecki.

Zapewniał, że decyzja o odwołaniu imprez masowych "jest zgodna z wytycznymi ekspertów i epidemiologów", a także Głównego Inspektora Sanitarnego. - Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy. Francja i Niemcy przyznają, że w ich przypadku jest to krok podjęty za późno. My chcemy go wprowadzić na czas - wyjaśnił szef rządu.